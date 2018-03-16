Büyükşehir’den 5 yeni köprülü kavşak ve yaya üst geçidi

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KonyaBüyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı rahatlatmak için 5 yeni köprülü kavşak ve yaya üst geçidinin daha yapımını başlattı. Bu kapsamda Fatih Caddesi Köprülü Kavşağı, Galericiler Köprülü Kavşağı, Elmalılı Hamdi Caddesi Köprülü Kavşağı, Şefik Can Caddesi Köprülü Kavşağı ile Tekke-Saray Caddesi Yaya Üst Geçidi için çalışmalara başlandı. Galericiler Köprülü Kavşağı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya'da kesintisiz trafik akışını sağlama konusunda yeni düzenlemeler yaptıklarını belirtti. 10 yılda çok sayıda alt ve üstgeçit yaptıklarını kaydeden Akyürek, "Özellikle trafiğin ölçümlere göre en yoğun olduğu, en sıkışık alanlarda yeni çözümler üretmek üzere yeni çalışmalar yapıyoruz. Şu anda gerek Ankara Yolu'nda gerek İstanbul Yolu'nda, Meram, Selçuklu ve Karatay bölgelerimizde yeni birtakım düzenlemelere hazırlık yapıyoruz. Galericiler Kavşağı'nda da Ankara Yolu'nu kesintisiz hale getiren, aynı zamanda Ağaç İşleri Sanayi Altgeçidi'ne de daha rahat bir geçişi sağlayacak olan bir altgeçit çalışmasını başlatıyoruz" dedi.