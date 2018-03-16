Davutoğlu’ndan Ereğli’ye ziyaret

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AK Parti6. Olağan Konya İl Kongresi sonrasında eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, AK Parti Konya Milletvekili Uğur Kaleli, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve beraberindeki heyetle beraber ilk tebrik ve teşvik ziyaretini Ereğli'ye gerçekleştirdi. İlk önce AK Parti İlçe Başkanlığına gelen Davutoğlu ve beraberindeki heyet cuma namazını Ulu Camii'nde ifa ettikten sonra Ereğli Belediyesi'ne geçerek Belediye Başkanı Özkan Özgüven'i makamında ziyaret etti. Sonrasında Ereğli Belediyesi Bolkar Düğün Salonu'nda vatandaşlarla yemek programına geçen Davutoğlu ziyaretini tamamladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Sayın Başbakanımızı Ereğli'mizde görmekten dolayı çok mutluyuz. Çok özlemiştik, Sayın Başbakanımızla gerek Dış İşleri Bakanlığı gerekse Başbakanlığı döneminde önemli çalışmalara birlikte imza attık. Bizler Belediye olarak kendimizle yarışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de önemli projeleri birlikte hayata geçireceğiz. Şehrimize teşrifleri için Sayın Başbakanımıza, İl Başkanımıza, Milletvekilimize ve beraberindeki heyete hoş geldiniz diyor, saygıyla selamlıyorum" dedi.