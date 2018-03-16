Elbise dolabını esrar imalathanesine çevirdiler

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Konya'da4 yabancı uyruklu öğrenci, evlerindeki elbise dolabını esrar imalathanesine dönüştürdü. Elbise dolabına kurdukları polisi bile şaşırtan düzenekle hint keneviri yetiştiren öğrenciler, "içiyoruz, satmıyoruz" savunması yaptı. Konya'da öğrencilerin yoğunlukla yaşadığı Bosna Hersek Mahallesinde uyuşturucu satışını engellemek için çalışma yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3'ü Türkmen 1'i Kazak uyruklu öğrencilerin kaldığı evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki takibin ardından operasyon için hareket geçen polis, eve akşam baskın düzenledi. Evde arama yapan polis, öğrencilerin yattığı odadaki elbise dolabı içinde hint keneviri imalathanesi buldu. Öğrencilerin elbise dolabı içerisine, pervane, ampul, ısıtıcı ve derece koyarak hint kenevir yetiştirip sattıkları ortaya çıktı. Evde satışa hazır paketler halinde 50 gram esrar maddesi de ele geçirildi.