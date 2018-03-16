Ereğli'de 38 engelli vatandaş umreye gidecek

Umreye gidecek olan engellilere yönelik Ereğli Ziraat Odası toplantı salonunda umrede ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı. Burada konuşan engelli vatandaşlar ve aileleri mutlu olduklarını belirterek, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Konu hakkında açıklama yapan Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Songül Vural, "Biz engelli anneleri olarak çocuklarımızı bırakıp bir yere gidemiyoruz. Çocuklarımıza bakacak kimseyi bulamıyoruz, bazıları ağır engelli olabiliyor. Biz de madem ailelerimiz çok istiyor o zaman çocuklarımızı anneleriyle birlikte götürelim dedik. Projemizi kaymakam beye sunduktan sonra sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Kutsal topraklarda engelli çocuklarımızla birlikte ibadet edeceğimiz için çok mutluyuz. Gidecek olan ailelerimizin mutluluklarını görmek bizleri memnun ediyor. Kimi engellimiz eline tespih kimisi de kafasına takke almış bana gösteriyorlar. Bu heyecanları bizleri çok duygulandırdı, orada iki hafta kalacağız" diye konuştu.

Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ise, "Bu projeyi bizlere sunan derneğimize teşekkür ediyorum, gelip bahsettikleri zaman çok hoşumuza gitti. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu proje bir ekip çalışmasıdır. Biz de Kaymakamlık olarak bu tür projelere destek vermeye devam edeceğiz, gidecek olan vatandaşlarımızın yüzlerine bakıp onların heyecanını görmek bizlere yetiyor" dedi. Engelli vatandaşları kutsal topraklara götürecek olan firmanın yetkilisi Mehmet Atıcı da, bu organizasyonda yer almaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Toplantıya Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Göktaş, AK Parti İlçe Başkan Vekili Zübeyir Dursun, daire amirleri sivil toplum örgütlerinin başkanları ile engelliler ve aileleri katıldı. Toplam 38 kişi, 24 Mart'ta kutsal topraklara doğru yola çıkacak.