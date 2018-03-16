Görme engellilerden Afrin desteği

BUGÜN NELER OLDU

Meram Belediyesi hizmet binası yanında düzenlenen programa Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Meram Belediyesi Meclis Üyeleri, Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan ve kafilede yer alan görme engelli vatandaşlar katıldı. Türkiye olarak son 3 yılda zorlu bir süreçten geçtiğimizi hatırlatan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Bu anlamda devletimizin ve milletimizin bekası için güvenlik güçlerimiz, Mehmetçiklerimiz gerek Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da gerekse Suriye'de, Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda göğüslerini siper ederek vatanı için, devleti için, milleti için şehadet yolunda çarpışmaya devam ediyorlar. Bu süreçte Afrin Operasyonu'nda mücadele eden Mehmetçiğimize destek anlamında Görmeyenleri Koruma Derneğimizin mensuplarını Hatay'a gönderiyoruz. Belediyemiz tarafından daha önce başlatılan bir kampanya kapsamında yazılan mektuplar da Mehmetçiğimize ulaştırılmış olacak." dedi.Dernek üyeleri olarak Afrin Operasyonu'nun başladığı andan itibaren hatm-i şerifler okuyup dualar yaptıklarını anlatan Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan, "tabii biz engelli olduğumuz için vatan savunmasında kendimizi bulamıyoruz, askerlik yapamıyoruz ama ülke meselelerine son derece duyarlıyız. Meram Belediyemizin katkılarıyla Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 39 kişiden oluşan görme engelli grubu ile Hatay'a gidiyoruz. Orada çeşitli ziyaretlerimiz olacak. Meram Belediyemiz her zaman bizlere büyük destek sağlıyor. Türkiye'nin meselesi olan Zeytin Dalı Harekâtı'na destek için belediyemizin bizleri Hatay'a göndermesinden büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. Görme engelliler Kuran-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından Hatay'a uğurlandı. Ellerinde Türk bayraklarını dalgalandıran görme engelli vatandaşlar duygularına hakim olamadı.