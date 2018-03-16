Havalar ısındı Beyşehir’e ilgi arttı

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Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünü bünyesinde barındıran, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük milli parklarından biri olan Beyşehir Gölü, havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçilerin uğrak yeri olmaya başladı. Doğal güzellikleri ve zengin tarihi ve kültürel mirası nedeniyle her mevsim ziyaretçilerin ilgisi çeken Beyşehir'e özellikle hafta sonları günübirlik olarak gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, ilçedeki esnafın da yüzünü güldürdü. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, ilçenin son dönemde hayata geçirdikleri yatırımların ardından Konya'nın yeni çekim merkezi haline geldiğini söyledi. "Konya'nın denizi, Akdeniz'in Yaylası" olarak tanıttıkları Beyşehir'de havaların ısınması ile birlikte göl kıyısındaki parkların hareketlendiğini vurgulayan Özaltun, parklardaki canlılığın kıyılardaki limanlarında yeni sezonun açılmasını bekleyen tekne işletmecilerinin de yüzünü güldürdüğünü kaydetti. Özaltun, "ziyaretçi yoğunluğu göl üzerinde tekne turlarına olan talebi de artırdı. Gezinti tekneleri, göl üzerinde kısa mesafeli turların yanı sıra, talebe göre Yılanlı Adası ve farklı adalara da turlar düzenliyor. Beyşehir Belediyesi olarak bu turlara Kubadabad teknemizle birlikte yaz döneminde biz de destek veriyoruz. Ayrıca, geçen yıllarda araç filomuza dahil ettiğimiz jetboatla da göl üzerinde farklı adrenalin yaşamak isteyenlere Belediye olarak hizmet veriyoruz."dedi Özaltun ayrıca, Beyşehir'in ilgi çekici bir çok tarihi ve doğal mekana sahip olduğunu, bunun da fotoğraf severlerin ilgisini artırdığını kaydetti.