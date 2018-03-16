ISBN belgeli ilk kültür kitap seti tanıtıldı

BUGÜN NELER OLDU

Ereğli Belediyesi bir ilki daha gerçekleştirdi. 7 kitaptan oluşan ISBN belgeli ilk Kültür Seti Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla Ereğlililere tanıtıldı. Kalıcı hizmetler çalışma prensibimizdir diyen Başkan Özgüven: "Belediyemizin ilk ISBN belgeli 7 kitaptan oluşan Kültür Seti tanıtımını gerçekleştirdik. Tarihsel koreografi eşliğinde tanıtımını gerçekleştirdiğimiz kitap setimiz Ereğli'mizin tarihi açısından kalıcı bir eser olacaktır. Herkesin arşivinde olması gereken bu eser bugün, ileride bizlere ve gençlerimize ışık tutacaktır. 'Tarihini bilmeyen bir Millet yok olmaya mahkûmdur' düsturumuzla hayata geçirdiğimiz bu hizmetten dolayı çok mutluyuz. Ayrıca hemşehrimiz Araştırmacı Yazar Hilmi Erel'in arşivindeki belgelerle güçlendirerek kaleme aldığı bu eser ISBN Belgeli Kültür Kitap Seti olması sebebiyle Belediyemizce bir ilktir. Şehrimizde kalıcı eserler bırakmak için canla başla çalışıyoruz. Bu noktada hemşehrilerimizin takdirini ve desteğini görüyoruz. Bu kıymetli eser için Hilmi Erel kardeşimize ve emeği olan herkese saygılar sunar, tanıtım programımıza katılımlarınız için siz değerli misafirlerimize teşekkür ederim" dedi.