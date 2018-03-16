Konya’yı iğde kokusu saracak

BUGÜN NELER OLDU

Baharın gelmesiyle birlikte ağaçlandırma çalışmalarına hız veren Karatay Belediyesi, Büsan Organize Sanayi'de yaklaşık 20 bin 700 metrekarelik alanda ağaçlandırma çalışması yaptı. Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli göreve geldiklerinde Karatay'da 570 bin metrekarelik alanda ağaçlandırma çalışması olduğunu ifade ederek; bugün bu rakamın 3 Milyon 573 bin metrekareye ulaştığını söyledi. Büsan'a dikimi gerçekleştirilen ağaçlarla birlikte toplam 117 bin ağacı toprakla buluşturmanın sevincini yaşadıklarını belirten Başkan Hançerli, geçtiğimiz hafta İsmil'de Afrin Zeytin Dalı adı verilen 240 bin metrekarelik alanı ağaçlandırdıklarını hatırlattı.Sanayi alanlarının ağaçlandırılması ile ilgili çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Başkan Hançerli, Büsan'ın Büyükşehir Belediyesi Atık Su Artıma Tesisine yakınlığı nedeniyle tesisten çekilen sulama suyu hattı ile sulandığını belirtti. Hançerli, Aslım Ormanı'nda 22 bin 500 iğde ağacının olduğunu, Konya'da hakim rüzgarların kuzeyden güneye esmesi ile birlikte kuzeyde yer alan bu iğde ağaçlarının kokusunun Karatay'ı ve Konya'yı saracağını söyledi. Programa Büsan Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Azman, yönetim kurulu üyeleri, Karatay Belediyesi ve Büsan çalışanları katıldı.