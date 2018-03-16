Özgüven: Geleceğimize yatırım yapıyoruz

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Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven Okul Aile Birliği Başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Belediye olarak eğitime destek verdiklerini dile getiren Başkanı Özgüven: "Eğitim toplumların gelişimine etki eden faktörlerin en başında gelir. Eğitime olabildiğinde katkı vermek bizim görevimizdir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı daha iyi eğitim almalarına olanak sağlamalıyız. Belediye olarak bu noktada önemli çalışmalarımız var. Okullarımızın fiziki ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra sosyal ve kültürel programlarla çocuklarımızın gelişimine katkı sunuyoruz" diye konuştu.Özgüven: "Konya Bilim Gezilerimizle bilimi yerinde inceleyen çocuklarımız, Çanakkale gezilerimiz ile tarihimize tanıklık ediyorlar. Ayrıca sinema, tiyatro programlarımız ile kültürel donanımlarını sağlıyoruz. Ereğli Belediyesi Gençlik Merkezi sürekli çocuklarımıza, gençlerimize hizmet verirken çeşitli eğitimler de alabiliyorlar. Bu anlamda Okul Aile Birliği Başkanlarımızla bir araya gelerek istişare etmek istedik. Sizlerden gelen talepler ve sizlerin desteği bizim için çok değerlidir. Çocuklarımız için, gençlerimiz için gelen talepleri en kısa zamanda değerlendirip çözüm üretmek için çaba gösteriyoruz. Bu hizmetleri yaparken geleceğimize yatırım yaptığımızın farkındayız. Bu şuurla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.