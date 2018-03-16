Pedallar, Çanakkale Zaferi anısına çevrildi

BUGÜN NELER OLDU

Selçuk Üniversitesi Bisiklet Topluluğu ve Konya Barosu tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına düzenlenen bisiklet turu, Çanakkale'ye ulaşmak üzere yola çıktı. Topluluk üyesi 8 kişinin Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü önünden uğurlandığı törene Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Konya Baro Başkanı Avukat Mustafa Aladağ, Baro üyeleri ve topluluk üyeleri katıldı. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, öğrencilerin vatan, millet, devlet ve bayrak gibi önemli değerlerle Çanakkale Savaşı'nın 103'üncü yılında bisikletleriyle birlikte Çanakkale'ye gidiyor olmalarından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Üniversite olarak bu tür aktivitelerin arkasında olduklarını ve desteklediklerini belirten Prof. Dr. Şahin, tarih bilincinin yakın geçmişle kıyaslandığında günümüzde çok daha iyi düzeye geldiğini söyledi. Geçmişe yönelik bu tür aktivitelerin yapılıyor olmasının anlamlı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şahin, "Çanakkale Savaşı, tarihimizdeki en önemli kırılma noktalarından birisidir. 18 Mart 1915, bizim bu topraklarda var olmamızın simgelendiği ve damgasının vurulduğu bir tarihtir. Bu vesileyle Çanakkale bilincini hep canlı tutmak lazım" ifadelerini kullandı.