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Selçuklu, güçlü Türkiye’nin merkez şehirlerinden olacak

Giriş Tarihi: 16.3.2018
Selçuklu, güçlü Türkiye’nin merkez şehirlerinden olacak
Selçuk Üniversitesi Kampüs Camisi'nde öğrenci ve vatandaşlarla bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye hizmetleriyle ilgili istek ve önerileri dinledi. Hizmet kalitesine katkı sağlayan ve vatandaşların Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile görüşerek istek ve önerilerini birinci ağızdan ilettikleri buluşmaların son adresi Akademi Mahallesi oldu. Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsün'de öğrenci ve vatandaşlarla bir araya gelen Altay, "Son nüfus verilerine göre 0-30 yaş arasında 326 bin kişinin yaşadığı ilçemiz genç nüfusu ile ülkemizin önde gelen ve Güçlü Türkiye'nin merkezi olacak şehirlerden biri" dedi
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Selçuklu, güçlü Türkiye’nin merkez şehirlerinden olacak
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