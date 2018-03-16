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SOBE’de otizm anlatıldı

Giriş Tarihi: 16.3.2018
SOBE’de otizm anlatıldı
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) tarafından düzenlenen programda otizm hakkında bilgi verilirken vakfın hizmetlerine anlatıldı. Program kapsamında SOBE'nin daha çok ilerleyebilmesi için destek olunması gerektiğinin altı çizildi. SOBE Başkanı Mustafa Ak vakıf olarak önemli görevler üstlendiklerini belirterek Sare Davutoğlu sayesinde büyük mesafe katetiklerini dile getirdi. SOBE Eğitim Direktörü Prof. Dr. Bünyamin Birkan otizmin doğuştan gelen bir zihinsel yetersizlik olduğunu ve ancak üç yaşında fark edilebileceğini aktardı.
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SOBE’de otizm anlatıldı
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