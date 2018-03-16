Suda tasarruf şart

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Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Su Yönetimi Çalıştayı'na paydaşlar ile Türkiye ve farklı ülkelerden çok sayıda akademisyen katıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Kapalı Havzası'nda üretilen projelerin, gelecekte en stratejik unsur haline gelecek olan tarımsal üretiminin ve verimliliğin artmasını sağlanacağını söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından suyun etkin ve verimli kullanımı, su kaynaklarının muhafazası ile kayıp/ kaçakların önlenmesi konularında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Sürdürülebilir Su Yönetimi Çalıştayı" başladı. Toplam yedi oturum, bir teknik geziden oluşan ve iki gün süren çalıştayın açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Büyükşehir Belediyesi olarak KOSKİ Genel Müdürlüğü eliyle yürüttükleri 'Mavi Bayrak' uygulamasında okullarda su timleri kurduklarını, Konya merkezde su temsilcileri atadıklarını söyledi.Konya'nın genelinde içme ve kullanma suyunun, bahçe sulama dahil, yüzde 10 tasarruf yapıldığında bunun 7 milyon metreküp suya denk geldiğini belirten Akyürek, "Kapalı havzadaki 5 milyar suda da yüzde 10 tasarruf yapsak yeni bir Bağbaşı Barajı, yeni bir Bozkır Barajı ve Göksu Nehri'nden elde edilen sudan daha fazla su imkânı elde etmiş oluyoruz. Bu hassasiyetle ilgili çalışmaya devam edilmesi ve su tasarrufunun en önde tutulmasına devam etmemiz gerekiyor. Çünkü Konya Kapalı Havzası'na dışardan su getirseniz bile israf ve vahşi sulama devam ederse, modern sulama sistemlerine tam olarak geçilemezse, bir de bitki deseni konusunda da dikkatli bir çalışma yürütemezsek arzu ettiğimiz neticeye kavuşamayız" dedi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Suyun yönetimi hayatın yönetimidir. Suyun her yöreye, her tarafa ulaşması hayat standartları açısından önemli ama suyun kalitesi, suyun değerlendirilmesi konusunda farkındalık çalışmaları da gerekli" diye konuştu.