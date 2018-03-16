Sultanların kıyafeti Konya’dan

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın fethinin 811'nci yılı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve 'Diriliş' oyuncularının da katıldığı etkinliklerle kutlandı. Bu etkinlikler kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sultan-ül Bahreyn (İki Denizin Sultanı) belgesel müzikalinin kostümleri Konya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlandı. Daha önce birçok başarılı çalışmaya imza atan Konya Olgunlaşma Enstitüsü, ikinci kez 74 adet Selçuklu temalı kostüm desteğiyle müzikale imzasını attı. Uzun süren ekip çalışmasıyla ortaya çıkan kostümler müzikalin aslına uygun gerçekleşmesine katkı sağladı. Konya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emel Tosun Akmeşe, izleyenleri Selçuklu dönemine götüren böyle anlamlı bir etkinlikte yer almaktan onur duyduklarını belirterek, projede emeği geçen personeline teşekkür etti.