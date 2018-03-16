Türk kadını kahramandır

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Ereğli Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle şehit anneleri ve eşleri onuruna yemek programı düzenledi. Programa Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Abdulkadir Düzen, Gazi ve Şehitler Derneği Başkan ve Üyeleri ile şehit yakınları katıldı. Yeryüzünün en onurlu kadınlarıyla bir araya gelmekten dolayı mutluyuz diyen Başkan Özgüven, "Bu vatan uğruna seve seve canını veren yiğitlerimizi dünyaya getiren analarımız bizim için çok kıymetlidir. Bu anlamda böyle özel bir günde onlarla ve şehitlerimizin eşleri, çocukları ile beraber olmanın daha anlamlı olacağını düşündük. Belediyemizce organize ettiğimiz programımızla sizlerle bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz" dedi.Evlatları şehit olan ailelerimizin, 'Vatan sağ olsun' kelimeleri bu Milletin ne kadar asil ve ne kadar necip bir Millet olduğunu ortaya koymaktadır. Kadınlarımızın bu ülkeye çok katkıları var Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, milli mücadele ve bağımsızlığımızı kazandığımızda en son 15 Temmuz'da kadınlarımız adlarını tarihe altın harflerle yazdıran kahramanlardır. Sizler için ne söylesek az, her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Ahrete irtihal eden şehit kadınlarımızı, şehit yiğitlerimizi rahmetle anıyor, başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" dedi. Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Şehitlerimizin emanetleri olan ailelerimizle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek: "Böyle anlamlı ve güzel bir program düzenledikleri için Belediye Başkanımız Özkan Özgüven'e ve ekibine teşekkür ederim. Tüm Şehit annelerimizin, şehitlerimizin eşlerinin ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederim" diye konuştu.