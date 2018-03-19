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AK Parti İl Başkanı Yanar, Yaşlılar Haftasını kutladı

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Yaşlılar Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 11:45
AK Parti İl Başkanı Yanar, Yaşlılar Haftasını kutladı

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Yanar mesajında, "Bizler için birer hayat rehberi olan, aile ve toplumumuzun en temel yapı taşını oluşturan yaşlılarımız aynı zamanda kültürlerimizin yarınlara aktarılmasına da vesile olmaktadır" dedi.

Yanar'ın mesajı şöyle;

"Yaşlılarımızın bizlerin dünü, bugünü ve yarınıdır, aydınlık geleceğimizin teminatıdır. Aile ve toplumumuzun en temel yapı taşı olan yaşlılarımız aynı zamanda kültürlerimizin yarınlara aktarılmasına da vesile olmaktadırlar. Yaşlılık hayatımızın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Bizler millet olarak yaşlılarımızı asla bir yük olarak görmedik aksine onların yaşamlarını kolaylaştırmak, yaşam standartlarını iyileştirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Hükümetimiz yaşlılarımızın kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak için bir dizi yasal düzenlemeler getirdi. Devletimiz, değerli büyüklerimizin, modern çağın hızına ayak uydurması için çalışmalarını sürdürmektedir. Ve sürdüreceğinden de hiçbir şüphem yoktur. Tüm bu duygu ve düşüncelerle tüm büyüklerimizin ve yaşlılarımızın 'Yaşlılar Haftası'nı canı gönülden kutluyor, mutlu, huzurlu ve bereketli bir ömür diliyorum."

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AK Parti İl Başkanı Yanar, Yaşlılar Haftasını kutladı
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