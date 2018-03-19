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Yaşlı adam mezarlıkta bıçaklanmış halde bulundu

Konya’da mezarlıkta bıçaklanmış halde bulunan 63 yaşındaki bir adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 12:46
Yaşlı adam mezarlıkta bıçaklanmış halde bulundu

Olay, 09.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Topraklı Caddesi Akçeşme Sokak'ta bulunan Üçler Mezarlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 yaşında M.E., mezarlık çalışanları tarafından mezarların arasında hareketsiz bir şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan M.A., ambulansla Numune Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Boynundan ve göğsünden bıçaklandığı belirlenen M.A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Mezarlıkta araştırma yapan polis, yaralı şahsın bulunduğu yerde 1 adet bıçak buldu.

Polis, olayın intihar ya da bıçaklama olup olmadığını araştırıyor.

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Yaşlı adam mezarlıkta bıçaklanmış halde bulundu
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