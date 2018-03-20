Afrin Harekatı’na oda ışıklarıyla destek

BUGÜN NELER OLDU

Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü'ndeki fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören Feride Akkanat Erkek Yurdu öğrencileri, Türk ordusunun Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe yurt binalarını "Afrin" yazısıyla ışıklandırarak destek oldu. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ile KYK Beyşehir Yurt Müdürü Mustafa Songül ve çalışanlar da ışıklandırmanın yapılmasının ardından öğrencilerle bir araya geldi. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yurt binası önüne kadar ellerinde Türk bayraklarıyla "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganlarıyla tekbirler getiren öğrencilere eşlik etti.