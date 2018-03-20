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Akpınar'da 'Koca Çınarlar Kültür Turu' projesi hayata geçirildi

- Kırşehir'in Akpınar ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından organize edilen ''Koca Çınarlar Kültür Turu' projesi hayata geçirildi.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 14:35
Akpınar'da 'Koca Çınarlar Kültür Turu' projesi hayata geçirildi

İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Ankara, Bursa ve Çanakkale kültür turu uğurlama töreni Akpınar İlçesi Hükümet konağı önünde yapıldı.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan bu proje ile Akpınar İlçesinde yaşlı ve kimsesiz olmak üzere 30 kişi için kültür turu düzenlendi.

Proje ile yaşadığı bölgenin olumsuzluklarından, geçim sıkıntısın ve maddi yetersizlikten kendini köyüne evine kapatmış insanların bir kaç günde olsa farklı şehirleri görmeleri ve kültürel etkileşimde bulunmaları hedefleniyor.

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Akpınar'da 'Koca Çınarlar Kültür Turu' projesi hayata geçirildi
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