Akşehir’e yakışan bir AK hizmet daha: Çöp taksi

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Akşehir Belediyesi şehir temizliğinde önemli bir rol alacak olan dar sokaklara parklara rahatlıkla girebilecek kapasiteye sahip 'çöp taksi' hizmetini faaliyete sundu. Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya "Akşehirimiz gelişen ve değişen bir şehir olmaya devam ediyor. Bu yoğunluğumuza istinaden özellikle temizlik konusunda daha fazla çalışmamız, yeni çözümler üretmemiz gerekiyor. İşte hizmete sunduğumuz 'çöp taksi' de bu yeni uygulamalarımızdan bir tanesi. Vatandaşımız '444 9 153 çağrı merkezimizi arayarak bildirimde bulunduğunda, çöp taksimiz, hemen o bölgeye gidip bu çöpleri, atıkları alıyor" dedi.