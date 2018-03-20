Bedensel engelli Elif okur-yazar oldu

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Davut Gül, okuma yazma öğrenen Alkan'ın sertifikasını valilik binasında bulunan Açık Kapı Bürosu'nda takdim etti.

Alkan'ın katıldığı kursu başarıyla tamamladığını ve 2. kademe okur-yazarlık belgesi almasının kendilerini mutlu ettiğini aktaran Vali Gül, "Kendisini en içten dileklerimle tebrik ediyor, bundan sonraki yaşamında da kitaplarla dolu güzel günler diliyorum. Azmiyle okuma-yazma öğrenen Elif, inşallah bu süreçten sonra hem devam eden tedavisinde iyi bir yol alır hem de bol bol kitap okuyarak bizlere yeni ufuklar açar." ifadelerini kullandı.

BEDENSEL ENGELLİ ELİF ALKAN İSE OKUR-YAZARLIK BELGESİ ALDIĞI İÇİN ÇOK MUTLU OLDUĞUNU BELİRTTİ

Doğuştan bedensel engelli olduğunu, bir taraftan fizik tedavi desteği alırken diğer yandan kitaplara dokunmanın hoşuna gittiğini anlatan Alkan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1,5 yıldır fizik ve rehabilite tedavisi alıyorum. Yürümem hızlandı, duruşum düzeldi, kasılmalarım azaldı. Artık hem daha sağlıklıyım hem de kitap okuyarak kendimi iyi hissediyorum. Açık Kapıya müracaat ederek talebimi ilettim. Kısa sürede öğretmenler evimize geldi ve eğitimlerimi aldım.

Böyle bir seferberliğin başlatılmasından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere eşi Emine Erdoğan hanımefendiye ve ilimizde bizlere öncülük edip her türlü desteği veren Valimiz Davut Gül'e teşekkür ediyorum."

Sertifikasını alan Alkan, Gül'e çiçek takdim etti.