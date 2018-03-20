Beyşehir Gölü’nde avlanma yasağı başladı

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Türkiye'nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden olan Beyşehir Gölü'nde 15 Mart'ta başlayan avlanma yasağı 15 Haziran'a kadar üç ay boyunca sürecek. Beyşehir Gölü'ndeki su ürünlerinin üreme mevsimi olması nedeniyle korunması amacıyla ilgili kanun kapsamında her yıl aynı dönemde uygulanan avlanma yasağı sebebiyle 15 Mart-15 Haziran arasında balıkçılar göle açılıp avlanma yapamayacak. Avlanma yasağının başlaması nedeniyle Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir başkanlığında bir dizi kararlar alındı. Karara göre, su ürünleri av dönemine ait tebliğler uyarınca, belirtilen tarihler arasında Beyşehir Gölü'nde her türlü istihsal vasıtası ile su ürünleri avcılığının yasak olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: "15 Mart 2018 tarihinden itibaren, su ürünleri av yasağı süresince göle, hiçbir surette balıkçı teknesi açılmayacaktır. Mahallinde bulunan tüm balıkçı tekneleri kendi limanlarında toplu olarak karaya çekilecektir."