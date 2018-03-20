Çarşı ile Akşehir’in çehresi değişecek

BUGÜN NELER OLDU

Akşehir ilçe merkezinde yer alan eski hal binasının yerine yapımına başlanılan Dudu Kadın Çarşısı'nın inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, "Daha önce hal binası olarak kullanılan binanın ekonomik kullanım ömrünü tamamlaması ve yapısal özelliğini kaybetmesinden dolayı yıkımını tamamlayıp, şehrimizin hem ticari ihtiyaçlarını karşılayacak hem de mimari açıdan Batı Cephesi Karargâh Müzesi ve Tarihi Arasta Çarşısı ile bütünlük sağlayacak nitelikte olan ve şehrimize değer katacak yeni Dudu Kadın Çarşımızın inşaat çalışmalarına başladık ve çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor" dedi. Akkaya, Dudu Kadın Çarşısı'nın mimari yapısına çok büyük önem ve özen gösterdiklerine ve inşaat çalışmalarının yüzde 25'inin tamamlandığına değinerek "Çünkü hemen yakınında, tarihi önemi büyük olan Batı Cephesi Karargâhı Müzemiz ile Tarihi Arasta Çarşımız var. Bu değerlerimizin mimari yapısına uygun, tarihi dokuyu bozmayan bir proje olması için büyük özen gösterdik. Dudu Kadın Çarşımız Akşehir'imize hayırlı olsun" diye konuştu./ KONYA