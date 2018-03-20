Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Konya Bölge Haberleri > İkinci kattan düşen işçi hayatını kaybetti

İkinci kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde inşaatın ikinci katından düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 09:22
İkinci kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, Ereğli ilçesi Toros Mahallesinde bulunan inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Hamit Yılmaz'ın akşam saatlerinde şantiyede olmadığını gören arkadaşları inşaat alanına gitti. İnşaatın ikinci katında çalıştığı öğrenilen Hamit Yılmaz'ın düştüğünü gören işçiler Yılmaz'ı alarak Ereğli Devlet Hastanesine götürdü. Durumu ağır olduğu öğrenilen Hamit Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay üzerine polis ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İkinci kattan düşen işçi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN