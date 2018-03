Koleksiyonerlerin durağı: Bitim Antik

BUGÜN NELER OLDU

Radyo, plak çalar ve birbirinden değerli eserlerin satışa sunulduğu Bitim Antik, tarihi yeniden canlandıran bir tünel gibi. Müteahhitlik yapan Uğur Bitim, 3 yıl önce antika eşyalara ilgi duymaya başladıktan sonra Erenköy Mahallesi Tuğlacılar Sanayi sitesindeki dekoratif doğal taşlarının satışını yaptığı işyerinde tarihi eserleri biriktirmeye başladı. Hobi olarak antika eşyaları toplayan Bitim, daha sonra Konya'nın tek antik pazarını kurdu. Koleksiyonerlerin ilgisini çeken mekana yapılan 200 kişilik oba çadırı her Cumartesi akşamı eski eser meraklılarını müzayede de buluşturdu. Müzayede elinde bulunan eşyaları ekspertiz yaptırmak isteyen vatandaşların da uğrak yeri oldu. Bitim Antik'teki sergi salonu ise adeta tarih tünelinde yolculuk yaptırıyor. Salon, radyo, plak çalar, altın tıraş bıçağı, Zeki Müren ve Orhan Gencebay'ın nadir bulunan plakları, Osmanlı döneminden kalan tabaklar, cam şişeler ve saatlere ev sahipliği yapıyor. Haftalık müzayedeye katılacak eserlerin sergilenmesini ve ilgilenen müşterilerin daha önceden görmelerini de sağlayan antik salondaki koleksiyon, ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.Cumartesi akşamları yapılan müzayedeler, kıran kırana geçiyor. Bin lira fiyatla başlayan tarihi Osmanlı döneminde kalan bir eşya 5 bin 500 liraya kadar alıcı buluyor. Bitim Antik'in işletme sahibi Uğur Bitim, bu alanda bir boşluğu doldurduklarını, kurulan müzayedeye katılanların kendi eserlerini de satışa sunduğunu söyledi.Antika eserlere ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğini, müzayedelere gün geçtikçe daha çok antik sevenin katıldığının altını çizen Uğur Bitim, "3 yıl önce hobi olarak başladığım Antik merakı şu an da bizi Konya'nın tek Antika Pazarını kurma hazırlığına sevk etti. Müzayedeleri yaptığımız 200 kişilik oba çadırı yetersiz kalınca şimdi 400 kişilik bir çadır daha kuruyoruz. Antika eşya sevenleri müzayedelerimize bekliyoruz. Her ayın 15'inde ise Konya'da ilk Antika pazarını burada kuracağız" dedi.