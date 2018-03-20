Konya Gıda Tarım Üniversitesi şeker raporu hazırladı

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Türkiye'nin ilk ihtisas üniversitesi olan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararıyla gündeme gelen pancar şekeri ve nişasta bazlı şekerle ilgili rapor hazırladı. Bilimsel verilere dayandırılarak oluşturulan raporda, Türkiye'de nişasta bazlı şeker tüketiminin azaltılması gerektiği belirtildi.Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi tartışmalarının gündeme gelmesinin ardından pancar şekeri ve nişasta bazlı şeker kullanımına ilişkin Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından hazırlanan bilgilendirme raporunu, Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır açıkladı. Tartışmaların sağlıklı bir zeminde yapılmasını sağlamak için farklı alanlardaki uzmanlar ile tarım ve gıda konusunda kamuoyunu aydınlatıcı çalışma raporları hazırladıklarını belirten Çakır, "Güncelliğinden dolayı ilk bilgilendirme raporu, pancar şekeri ve nişasta bazlı şekere yönelik hazırlandı. Böylece "Türkiye Şeker Politikası" hakkında kamuoyunda yapılan tartışmalara sağlıklı bilgi dokümanı sağlamış olduk. Üniversitemiz bilim heyeti bundan böyle bu tür çalışma raporları ile kamuoyu ve ilgilileri daha sık bilgilendirecektir" dedi. Mısırdan elde edilen şeker konusu gündeme gelince bu ürünü en çok üreten ve tüketen ülke olan ABD'deki uygulamaların dikkat çektiğini ifade eden Dr. Mikdat Çakır, "ABD Tarım Bakanlığı ve Kongre Raporları'na göre, ABD gıda sanayisi şeker tüketimi geleneksel olarak mısırdan elde edilen nişasta bazlı şeker ağırlıklı ve öncelikli bir seyir izlerken, son yıllarda sağlık riskleri nedeniyle bu şeker türünün üretiminin gerilediği belirtilmiştir. ABD Tarım Bakanlığı kamuoyuna açıkladığı raporda; 2000- 2016 yılları arasında toplam şeker üretimi içinde pancar şekeri üretiminin %24 arttığı, mısırdan elde edilen fruktoz şurubu tüketiminin ise % 35 azaldığını belirtmiştir. Yine aynı rapor bu azalışın "sağlık kaygısı" nedeniyle olduğunu vurgulamıştır" diye konuştu. Dr. Mikdat Çakır, ABD Tarım Bakanlığı'nın gelecek 10 yıllık planlamalarında mısır nişasta bazlı şeker tüketiminin azalmaya devam edeceği ve şeker pancarı ve şeker kamışından elde edilen şeker tüketiminin %21 oranında artacağının raporlandığını kaydetti.