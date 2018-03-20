Konya’da ‘Tarımsal İnsansız Hava Aracı (TİHA)’ tasarlandı

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Konya'da yaşayan bir grup mühendis, tarım arazilerindeki mahsullerin gelişimini, kalitesini, yetişme sürecini ve insan gözünün göremediği zararları multispektral kamera ile anlık tespit eden Tarımsal İnsansız Hava Aracı tasarladı. Tarım arazilerindeki verimi artırmak için drone sistemleri üzerine çalışma başlatan mühendisler, 6 ayın sonunda multispektral kamera ve yerli sistem sayesinde 30 dakikada yaklaşık 100 hektarlık alanı fotoğraflayan TİHA adını verdikleri bir drone üretti. Belirlenen koordinatlara otonom olarak giden TİHA, yabani ot tespiti, toprak yapısı, klorofil haritası ve bitki sağlığı gibi birçok analizle mahsullerin gelişimi, kalitesi ve yetişmesine olumlu katkı sağlıyor. Yapılan analizlerle üreticiye müdahale etme fırsatı sunacak olan TİHA'nın tarımsal verimliliği de artırması bekleniyor.Makine Mühendisi Mehmet Pekin, yaptığı açıklamada, TİHA'nın tarımsal verimliliği her yıl en az yüzde 10 artıracağını savundu. Verimliliği artırarak tarım ekonomisine katkı sağlayacaklarını dile getiren Pekin, "Üzerindeki kamera insan gözünün göremediği ışınları algılıyor. Bu araçla istediğimiz analizi gerçekleştiriyoruz. Örneğin bitki sağlıklılığı, klorofil haritası, yabani ot tespiti, toprak analizi, sulama konusunda herhangi bir sıkıntının olup olmadığı ya da gübrenin lazım olup olmadığını bu analizlerle tespit edebiliyoruz" dedi.