Minik yüreklerden Mehmetçiğe

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Şehit Ömer Halisdemir Anaokulu öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında hayata geçirdikleri projeyle Beyşehir'den minik kalplerde yer alan sevgiyi Türkiye'nin Kuzey Irak hududu Gabar Dağı'ndaki karakolda nöbet tutan askerlerle buluşturdu.Velilerin desteğiyle özel bir çalışma yaptıklarını anlatan proje sorumlusu Okul Öncesi Öğretmeni Raziye Ceylan Beyşehir Belediyesi'nin de destekleriyle hazırladıkları kolileri Mehmetçiğe gönderdiklerini söyledi. Ceylan, "Koliler içerisinde, el emeğiyle yapılmış ve anne eli değmiş gıda ürünleri yer aldı. Velilerimiz ve minik öğrencilerimiz bu çalışma kapsamında duygu ve düşüncelerini yazdıkları mektuplara aktardılar, çok güzel resimler çizdik. Oradaki askerimizin yanında olduğumuzu belirtmek istedik. Bu proje ile aslında biz çocuklarımıza vatan ve bayrak sevgisinin anne ve baba sevgisi kadar doğal olduğunu öğretmekle başladık işe. Sonra asıl evimizin vatan olduğunu da öğretmeye çalıştık. Bu anlamda birlik ve beraberlik adına güzel bir etkinlik yaptığımızı düşünüyoruz. Etkinliğimize katılan tüm velilerimize, bizi destekleyen özellikle belediyemiz olmak üzere tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Huduttaki askerlere gönderilecek hediye paketlerinin kargo aracına yüklenmesi sırasında Şehit Ömer Halisdemir Anaokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya gelen Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, hazırlanan kolilerin lojistiğinden ve sınır boyundaki askerlere ulaştırılmasında her türlü destek ve katkıyı sağladıklarını dile getirdi.