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Niğde Belediyesinden Mahallelerde Genel Temizlik Çalışması

Niğde Belediyesinin daha temiz bir çevre için başlattığı mahallelerde genel temizlik çalışması yoğun bir tempoyla devam ediyor.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 15:18
Niğde Belediyesinden Mahallelerde Genel Temizlik Çalışması

Niğde Belediyesi, belediyeciliğin her alanındaki faaliyetleri şehre kazandırıyor ve vatandaşın hizmetine sunuyor. Halkın daha temiz ve yaşanılabilir bir çevrede yaşaması için 24 saat hizmet veren Niğde Belediyesi, mahallelerde başlattığı temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Temizlik çalışmalarının çevre sağlığı açısından önemli olduğunu ifade eden Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, "Yaptığımız çalışmalar vatandaşlarımız tarafından da takdirle karşılanıyor. ´Yaşanabilir Daha Temiz Bir Niğde´ hedefi için çalışmalarımız kapsamlı bir şekilde ekiplerimiz tarafından sürdürülüyor" dedi.

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Niğde Belediyesinden Mahallelerde Genel Temizlik Çalışması
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