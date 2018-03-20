Tarımın büyük buluşması

BUGÜN NELER OLDU

2017 yılında Konya Ticaret Odası TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde hazırlanan ve konusunda ülkemizin en önemli ve en büyük buluşması olan Konya Tarım Fuarı, 57 ülke ve 74 farklı ilden gelen 304.527 ziyaretçiyi Konya'da bir araya getirdi. 16'ncı Tarım Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı, bir yılı aşkın süredir devam eden satış ve pazarlama faaliyetleri sonrasında 96 bin metrekarelik sergileme alanında 20 ülkeden bin 281 marka, 427 firma ve firma temsilciliğinin katılımı ile başladı.Tarımsal mekanizasyon anlamında tüm teknolojik yeniliklerin görücüye çıkacağı fuar, Türkiye'de ilk kez lansmanı yapılacak traktörlerden biçerdöverlere, tarımsal ekipmanlara ve çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Yurt içinden ziraat odaları, tarım il ve ilçe müdürlükleri, kooperatifler ile Pankobirlik destek ve iş birlikleriyle gerçekleştirilen heyet organizasyonları Konya'da üretici ve çiftçilerin buluşma noktası olacak.Konya, 5 gün boyunca 60 ülke ve 75 şehirden gelecek 350 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayacak. Şehrin sosyo-ekonomik hayatına büyük katkıları olan fuar nedeniyle bu yıl da tüm oteller doldu. Alışveriş merkezleri ve restoranlar da Konya Tarım Fuarı için hazırlık yaptı. Konya Tarım Fuarı ile Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketi olan Türk Hava Yolları arasında da resmi hava yolu sözleşmesi imzalandı.