Tarımsal ticaret derinleşecek

BUGÜN NELER OLDU

Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Toprak Mahsulleri Ofisi, 33 ticaret borsası, Borsa İstanbul ve devlet bankalarından oluşan ortaklıkla faaliyete başlayacak Ürün İhtisas Borsası'nın tarımsal piyasaları düzenleyip tarımsal kalkınma sağlayarak, tarımsal ticarete derinlik kazandıracağını söyledi. İlk etapta Türkiye tarımsal üretiminin büyük kısmını oluşturan buğday ve pamuğun işleme açılmasının öngörüldüğü Ürün ihtisas Borsası'nın ilerleyen süreçte fındık, kayısı, incir, zeytin, antep fıstığı gibi ürünlerin de elektronik ürün senedi olarak işleme konulacağını anlatan Çevik, ÜİB'nın kurulmasında emeği geçen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Eşref Fakıbaba ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.Ürün İhtisas Borsası'nın Türkiye'de kurulması ve faaliyete geçmesi ülke tarımsal kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir bir şekilde ticarete konu olması adına önemli olduğunu belirten Çevik, "üreticiler ürünlerini ulusal bir piyasada daha çok alıcıya ulaştırma imkânı bularak rekabet edici piyasa şartlarından yararlanabileceklerdir. Finansman sıkıntısı çeken küçük çaplı üreticiler için lisanslı depolara verdikleri ürünlerin karşılığında aldıkları ürün senetlerini teminat göstererek bankalardan kredi ve finansman imkânı sağlanacağı gibi, üreticilerin depolama maliyeti düşecek ve depolama kalitesi artacaktır. Oluşacak sağlıklı bir spot piyasa sayesinde fiyat dalgalanmalarına karşı riskten korunacak, gıda enflasyonu ve spekülasyonların önüne geçilecektir" dedi. Ürün İhtisas Borsası'nın fiili olarak faaliyete geçmesine kadar yetkisi, kısmi olarak dokuz ticaret borsasına verildiğinin altını çizen Çevik, "Önemli halkalardan biri lisanslı depoculuk ülkemizde gün geçtikçe gelişmektedir. Bugün kuruluş izni verilen 42 lisanslı depo işletmesi 1.9 milyon ton ile faaliyete başlamış, başvuru yapan 103 şirketle birlikte bu kapasite 10 milyon tona kadar ulaşacaktır.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ürün senedi alım satımı konusunda yetkilendirilen dokuz ticaret borsasından biri olan Konya Ticaret Borsası, 40 farklı şehirden 8 bin 300 üyesi ile Türkiye'de lisans almış depoların yaklaşık yüzde 54'ü ile anlaşma sağlayarak, Elektronik Lisanslı Ürün Senedi piyasasının yüzde 68'ini tek başına bünyesinde gerçekleştirerek tarımsal piyasalara derinlik kazandırmaya devam etmektedir" dedi.