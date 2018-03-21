Başkan Özaltun, sportif dernek ve kulüp yöneticileriyle buluştu

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen istişare toplantısında Beyşehir Beşiktaşlılar ve Galatasaraylılar Derneği ile Beyşehir Eşrefoğlu Off-Road ve Beyşehir Rahvan Atlı Spor Kulübü yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleriyle buluştu.

Belediye birim müdürlerinin de katıldığı ve taleplere yönelik notların alındığı toplantıda sportif dernek ve kulüplerin yöneticileri ile sohbet eden ve isteklerini dinleyen Özaltun, Beyşehir'in sportif dernek ve kulüpler yönünden de zengin bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Başkan Özaltun, bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirebilmek için kurum olarak gayret gösterdiklerini söyledi. Beyşehir'de faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşu gibi sportif dernek ve kulüplere de belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü katkı ve desteği sağlamaya çalıştıklarını, hatta birçok sportif etkinlik ve faaliyeti işbirliği içerisinde müşterek olarak gerçekleştirdiklerini de anlatan Özaltun, bundan sonra da bu tür müşterek çalışmaları yapmayı sürdüreceklerini söyledi. Özaltun, "Esnaflarımızla ve dernek temsilcilerimizle gerek davet ettikleri işyerlerinde veya farklı alanlarda, gerekse Belediyemize ait sosyal tesislerde hafta sonları ya da hafta içleri hiç fark etmiyor, fırsat buldukça bu tür kahvaltılı istişare toplantılarında bir araya geliyor, istişare ediyoruz. Bu toplantılarda bizler sizi, sizler bizi dinliyorsunuz. Ona göre ortaya çıkan talepler doğrultusunda bir yol haritası belirliyoruz. Bundan sonra da toplumumuzun tüm kesimleriyle bu tür toplantılarda bir araya gelmeye devam edeceğiz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Özaltun, toplantıda dernek ve kulüp yöneticilerine belediye olarak yürüttükleri çalışmalar ve hayata geçirecekleri yeni projelerden de söz etti. Esentepe Mahallesinde hayata geçirecekleri emeklilere yönelik toplu konut çalışmalarına değinen Özaltun, Beyşehir Belediyesi-TOKİ Başkanlığı marifetiyle Yeni Devlet Hastanesi ile arıtma tesisleri arasında taleplere göre yaklaşık 500 konutun inşa edileceği bir çalışmayı yürüttüklerini kaydetti. Özaltun, Beyşehir merkezde 3.etap olarak hayata geçirmeyi planladıkları bu konut projesinde hedeflerinin Selçuklu mimarisinde yapılar ortaya konulması olduğunu da ifade ederken, "Bunun için uğraş veriyoruz. Projesi bittikten sonra inşallah yapım ihalesine çıkılacak. Ve gelinen süreçte hak sahipleri için ön müracaatlar da başlamış olacak" diye konuştu.

Sportif dernek ve kulüplerin yöneticileri de toplantıda ilçedeki faaliyetlerine yönelik bilgiler verirken, böyle bir toplantıda kendilerini bir araya getiren Belediye Başkanı Murat Özaltun'a teşekkür etti.