Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan'dan yaşlılara ve Down Sendromlulara ziyaret

Başkan Rifat Özkan, il merkezinde oturan bazı yaşlı vatandaşları evinde ziyaret etti. Her fırsatta yaşlılara yönelik ziyaretlerde bulunduklarını belirten Başkan Özkan, "Yaşlı vatandaşlarımızı ziyaret ederek hayır dualarını aldık. Allah onları başımızdan eksik etmesin, Allah hepsine sağlıklı uzun ömürler versin. Yaşlılar geçmişle gelecek arasında köprüdür. Yaşlısına sahip çıkmayan toplum yolunu bulamaz. Bu düşünceden hareketle yaşlılarımıza sahip çıkmak, onların geçmişine yakışır şekilde hayatlarını sürdürmelerini sağlamak bizim görevlerimiz arasındadır" dedi.

Şehirde yaşayan bazı down sendromlu bireylere de ziyaret gerçekleştiren Belediye Başkanı Rifat Özkan; "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle down sendromlu kardeşlerimizi evlerinde ziyaret ettik. Down sendromlu kardeşlerimize ve değerli ailelerine sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hayat diliyorum" ifadelerini kullandı.