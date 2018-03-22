Konya'da 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Olay, 08.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıveyszade Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 4. katında oturan Naşire Kabadayı (62), dışarıyı izlediği sırada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Kaldırıma düşen kadını fark eden çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Naşire Kabadayı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemelerin ardından hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.