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'da 4'üncü katın penceresinden düşen kadın öldü

'da 4'üncü katın penceresinden düşen Naşire Kabadayı (64), yaşamını yitirdi.

DHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 12:06
Konya'da 4'üncü katın penceresinden düşen kadın öldü

Olay, bugün saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında çocuklarıyla birlikte yaşayan Naşire Kabadayı, evinin penceresinden beton zemine düştü.

Dışarıda oynayan çocuklar, Kabadayı'nın düştüğünü görüp, yakınlarına haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kabadayı'nın yaşamını yitirdiğini belirlendi.
Cesedi, otopsi için morga kaldırılan Kabadayı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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