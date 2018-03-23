Kaman'da doğalgaz çalışmalarında bozulan yolların yapımına başlandı

Olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayan çalışmalar mevsim şartlarının normale dönmesiyle başlatıldı. İlçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Eftal Avşar, Kaman'ı daha modern bir hale getirmek ve vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için çalıştıklarını belirtti. Başkan Yardımcısı Avşar, "İlçemizde doğalgazın gelmesiyle beraber bozulan yollar olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamamaktaydı. Havaların ısınması ile birlikte yapım çalışmaları başlatıldı. İlçede 25 Aralık Caddesinde çalışmalarımız devam etmekte daha sonra ise Çiftlikli, Yazar, Alparslan Türkeş, Ziyaret Tepe Caddelerinde de çalışmalarımız başlayacak" dedi.

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