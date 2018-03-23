Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Konya Bölge Haberleri > Kaman'da doğalgaz çalışmalarında bozulan yolların yapımına başlandı

Kaman'da doğalgaz çalışmalarında bozulan yolların yapımına başlandı

’in Kaman ilçesinde doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda düzenleme çalışmaları başlatıldı.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 09:32
Kaman'da doğalgaz çalışmalarında bozulan yolların yapımına başlandı

Olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayan çalışmalar mevsim şartlarının normale dönmesiyle başlatıldı. İlçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Eftal Avşar, Kaman'ı daha modern bir hale getirmek ve vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için çalıştıklarını belirtti. Başkan Yardımcısı Avşar, "İlçemizde doğalgazın gelmesiyle beraber bozulan yollar olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamamaktaydı. Havaların ısınması ile birlikte yapım çalışmaları başlatıldı. İlçede 25 Aralık Caddesinde çalışmalarımız devam etmekte daha sonra ise Çiftlikli, Yazar, Alparslan Türkeş, Ziyaret Tepe Caddelerinde de çalışmalarımız başlayacak" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaman'da doğalgaz çalışmalarında bozulan yolların yapımına başlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN