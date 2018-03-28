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'de biyogaz i başladı

'de İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından biyogaz i projesi için arazi inşaat inceleme çalışmaları başladı.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 09:32
Kırşehir'de biyogaz tesisi inşaat çalışmaları başladı

İl Özel İdaresi Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan biyogaz i projesinde arazi inceleme çalışmaları yapıldı. Merkez Körpınar Köyü mevkinde bulunan ve mülkiyeti Öze İdareye ait olan 18 bin 495 metrekare yüz ölçümüne sahip arazide Özel İdare ile Ankara İnşaat Ltd.Şti firması ile biyogaz tesisi kurulmasına ilişkin sözleşme imzalanmıştı.

Sözleşme kapsamında ilk etapta kurulu gücü 3.12 megawat daha sonra kademeli bir şekilde 6 megawat olacak olan bir biyometanizasyon tesisi kuracak. Mart ayının ilk haftasından itibaren arazide na başlandı. Tesisin Ağustos ayı itibari ile bitirilmesi planlanıyor.

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Kırşehir'de biyogaz tesisi inşaat çalışmaları başladı
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