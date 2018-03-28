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biriktirdiği larını Mehmetçiğe ladı

Güneş İlköğretim Okulu Öğrenci Meclisi, "le El Ele" kampanyası kapsamında kendi günlük larından biriktirdikleri 9 bin 68 TL'yi Türkiye Mehmetçik Vakfına ladı.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 14:58
Minikler biriktirdiği harçlıklarını Mehmetçiğe bağışladı

Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Güneş İlköğretim Okulu Müdürü Muzaffer Derelli, Rehberlik Öğretmeni Mustafa Yılmaz, Aile Birliği Başkanı Derya Bilgin ile Öğrenci Meclisi Başkanı Kayra Gül yönetim kurulu üyeleri Cemre Çakmakcı, Hatice Sıla Yiğitbaşı ve Bilal Baran dün Vali Hamdi Bilge Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Okul Öğrenci Meclisi Başkanı Kayra Gül dekontunu okul adına Vali Hamdi Bilge Aktaş'a teslim etti. Vali Aktaş başta okul müdürü olmak üzere öğrencileri olmak üzere bu duyarlı davranışları için tebrik etti.

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Minikler biriktirdiği harçlıklarını Mehmetçiğe bağışladı
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