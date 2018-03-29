Ereğli'de rengarenk laleler açtı

Baharın habercisi laleler, rengarenk görüntüsüyle Ereğli'yi süslemeye başladı. Şehrin muhtelif noktalarındaki refüj ve kavşaklarda çiçek vermeye başlayan laleler, özellikle Kent Meydanı'na ayrı bir renk katıyor.

Lalenin bir kültür olduğunu ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Lale görüntüsü ile çok güzel bir renk cümbüşü sunan çiçek türüdür. Türk kültüründe önemli yere sahip olan lale, tarihimizde bir dönemi ifade etmektedir. Karların altından fışkıran laleler, Türkler için hayat ve bereket ifade eden bir simge halini almış ve baharın müjdecisi olmuştur. Laleye verilen önemin en büyük sebebi de, lale kelimesinin yazılışıyla Allah yazılışında aynı harflerin kullanılmasıdır. Allah, hilal ve lale kelimelerinin aynı harflerle yazılması ve ebced hesabıyla aynı değeri taşıması, laleyi Allah kelimesini temsil eder hale getirmiş, maddi ve manevi değerini arttırmıştır" şeklinde konuştu.



"ŞEHRİMİZİ LALELERLE DONATTIK"

Başkan Özgüven, "Fiziki ve Sosyal Belediyecilik kapsamında önemli hizmetler yapıyoruz. Bunun yanı sıra Ereğlimize estetik ve modern bir görünüm kazandırıyoruz. Bu kapsamda şehrimizi lalelerle donattık. Baharın gelişiyle açan rengarenk laleler cadde ve sokaklarımıza ayrı bir hava katıyor. Ayrıca yeşillendirme çalışmalarımız da devam ediyor. Şehir Merkezimizde ve çeşitli bölgelerde toprakla buluşturduğumuz fidanlarla yeşilimize yeşil katıyoruz. Bundan sonraki süreçte de şehrimizi süsleme ve yeşillendirme çalışmalarımız devam edecek" dedi.