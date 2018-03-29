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'da kamyonetler çarpıştı: 2 yaralı

’da kamyonet ile çarpışan çimento yüklü başka bir kamyonetin kavşağa devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 17:17
Karaman'da kamyonetler çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Bahçelievler Mahallesi 2. Organize Sanayi yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Y., yönetimindeki 70 DU 540 plakalı kamyonet ile Selçuk Ç., idaresindeki 70 EZ 019 plakalı çimento yüklü kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle çimento yüklü olan kamyonet kavşağa devrildi. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü de çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle kavşağın şehir merkezine geliş istikametine göre bir süreliğine trafiğe kapandı. Kavşak kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Karaman'da kamyonetler çarpıştı: 2 yaralı
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