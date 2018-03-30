Akşehir’de sokaklar güzelleşiyor

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, belirlenen program doğrultusunda ilçe genelinde yatırımların hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Akşehir'de başlatılan alt yapı çalışmalarının tarihi ve yüzyılın projeleri olduğunu belirten Başkan Akkaya; alt yapı çalışmalarını yanı sıra birçok hizmet ve projenin de hayata geçirildiğinin altını çizerek "Akşehir'imize katma değer katacak birçok güzel hizmeti ve projeyi değerli halkımızın hizmetine sunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Başkan Akkaya "Akşehir kentsel sit alanı içerisinde bulunan Taşoluk Sokak ve Tabakhamam Sokak'ın sağlıklaştırma ihaleleri yapılmış olup Taşoluk Sokak sağlıklaştırma yapım işi kapsamında 45 adet bina 1 milyon 218 bin TL bedel ile 240 günde ve Tabakhamam 1. etap sokak sağlıklaştırma işi kapsamında ise 64 adet binanın 1 milyon 770 bin TL bedel ile 270 günde dış cephe restorasyonlarının tamamlanması planlanmakta. Yine Akşehir kentsel sit alanı içerisinde bulunan Hacı Hamza Sokak'ta 59 adet taşınmazın dış cephe sağlıklaştırması 365 günde, 2 milyon 505 bin TL ihale bedeli ile tamamlanması planlanmaktadır. Şuan yüzde 90 oranında restorasyon tamamlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca ilçemiz kentsel sit alanı içerisinde bulunan Yokuşbaşı Sokak'ta Akşehir'in nadide mimari özelliklerini taşıyan 38 adet taşınmazın da dış cephe sağlıklaştırması 28 Mart 2018 tarihinde ihale edilmiş olup, önümüzdeki günlerde yer teslimi yapılarak bu sokağımızda da çalışmaların 250 gün içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. İlçemizde sokak sağlıklaştırma kapsamında 2014 yılından bugüne kadar 166 adet Tarihi Akşehir evinin dış cephe restoresi yapılmıştır" dedi./SABAH