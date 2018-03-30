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Akşehir’de trafolar sanat eserine dönüştü

Giriş Tarihi: 30.3.2018
Akşehir’de trafolar sanat eserine dönüştü
Akşehir Belediyesi, şehir merkezindeki elektrik trafolarını 'nın fıkralarını konu alan resimler ve çeşitli manzaralarla donattırdı. Bahçelievler Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Abdurrahman Parlak tarafından çizilen resimler, vatandaşların da büyük beğenisini topladı. Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya "Nasreddin Hoca'mızın fıkralarını ve çeşitli manzaraları konu alan bu resimler sayesinde içinde yaşadığımız beton yapılara farklı bir görünüm kazandırdık" diye konuştu.

Muhammed Selçuk KILIÇ/SABAH
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Akşehir’de trafolar sanat eserine dönüştü
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