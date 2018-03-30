Akşehir’de trafolar sanat eserine dönüştü

Akşehir
Belediyesi, şehir merkezindeki elektrik trafolarını Nasreddin Hoca
'nın fıkralarını konu alan resimler ve çeşitli manzaralarla donattırdı. Bahçelievler Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Abdurrahman Parlak tarafından çizilen resimler, vatandaşların da büyük beğenisini topladı. Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya "Nasreddin Hoca'mızın fıkralarını ve çeşitli manzaraları konu alan bu resimler sayesinde içinde yaşadığımız beton yapılara farklı bir görünüm kazandırdık" diye konuştu. Muhammed Selçuk KILIÇ
/SABAH