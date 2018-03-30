Akşehir’e yeni otogar müjdesi

Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Akşehir'e kazandırılan Atıksu Arıtma Tesisi ile prestij cadde ve asfalt plentini inceleyip asfalt sezonunun açılışını gerçekleştirdi. İlçeye iki yeni otobüs teslim törenine katılan Akyürek, yeni otogarın da inşasına da bu yıl başlayacaklarını dile getirdi. Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, yerel buluşmalar, yatırım incelemeleri ve çeşitli programlar için Akşehir'i ziyaret etti. Tahir Akyürek'in Akşehir'deki ilk durağı Atıksu Arıtma Tesisi oldu. Tesisi Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile birlikte inceleyen Başkan Akyürek, Akşehir Atıksu Arıtma Tesisi'nin Konya Atıksu Arıtma Tesisi'nden sonra yapılan en modern tesislerden biri olduğunu dile getirdi. Tesisin günlük 15 bin metreküplük bir kapasite ile çalıştığını kaydeden Başkan Akyürek, "63 milyon liraya mal olan tesisin yüzde 85'inin Avrupa Birliği fonlarıyla temin edildiğini açıkladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek daha sonra ilçeye kazandırılan asfalt plentini inceleyerek, asfalt sezonunun açılış törenine katıldı. Yaklaşık 5 milyon liraya mal olan ve üretim kapasitesi Konya merkezdeki asfalt plentine yakın, saatte 240 ton olan asfalt plenti ile bölgeye kullanılacak asfalt maliyetinin düşmüş olacağını, verimin artacağını belirten Başkan Akyürek, bir de müjde verdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yatırım ve projeler hakkında bilgi veren Akyürek, "İçme suyu yatırımlarına 2,6 milyon lira, kanalizasyona 20 milyon lira harcama yaptık. Akşehir Platenateryumu, yani Bilim Merkezi ile otogar inşasına da bu yıl başlıyoruz" dedi.