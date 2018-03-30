Altay öğrencilerin davetini kırmadı

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, özel kolej öğrencilerinin sosyal medya üzerinden yaptığı davet üzerine okulu ziyaret ederek öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. Başkan Altay, Özel Selçuklu Envar Koleji'nden bir sınıfın kendisini daveti üzerine okula ziyarette bulundu. Okul idarecileri ile birlikte kendisini sosyal medyadan sınıflarına davet eden öğrencilerle tanışan Altay, daha sonra okulun konferans salonunda gençlerle söyleşi gerçekleştirdi. Altay, söyleşinin sonunda öğrencilerden gelen soruları da cevapladı. Türkiye'nin coğrafyası ve misyonu gereği her yirmi yıl kritik sınavlardan geçildiğini belirten Uğur İbrahim Altay; "Şu anda zorlu bir süreçten geçiyoruz. 1071'de Sultan Alparslan bu kapıyı bizlere açmıştı. Aradan yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen yakın tarihimizde de her yirmi yılda bir ağır imtihanlardan geçiyoruz. Bir taraftan mücadele ediyoruz bir taraftan gelişiyoruz, büyüyoruz" dedi.