Bakan Kurtulmuş Selçuk Üniversitesi’ne teşekkür etti

BUGÜN NELER OLDU

ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'den yasa dışı yollarla kaçırılan ve İskoçya'nın Edinburgh şehrinde ele geçirilen M.Ö. 4'üncü yüzyıla ait 'Altın Taç'ın, Türkiye'ye iade aşamasındaki gayret ve desteklerinden dolayı Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'ne teşekkür mektubu gönderdi. Bakan Numan Kurtulmuş imzası taşıyan ve kültürel varlıkların ülkeye iadesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesinde paydaş kurumların desteğinin önemine dikkat çekilen mektupta şu ifadelere yer verildi: "Kültür mirasımızın bir parçası olan ve ülkemizden yasadışı yollarla çıkarıldıktan sonra İskoç mahkemesinin kararıyla Karya Bölgesi'ne ait 'Altın Taç'ın yurdumuza dönmüş olduğunu bizzat bildirmekten büyük mutluluk duymaktayım. 'Altın Taç'ın ülkemize iadesi aşamasında, üniversiteniz, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalına gösterdiği üstün gayret ve desteklerden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarım." Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise "Bakanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un imzasıyla Rektörlüğümüze ulaşan mektup üniversitemiz adına büyük bir onurdur" dedi.