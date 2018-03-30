Başarılı takımlardan Başkan Akkaya’ya ziyaret

Katıldıkları şampiyonalar hakkında Belediye Başkanı Salih Akkaya, bilgiler veren Okul Müdürü Hatice Yalçın; takımlarına olan desteklerinden dolayı Başkan Akkaya'ya teşekkür etti. Yalçın, hem kros takımının hem de halk oyunları ekibinin Konya Şampiyonu olduğunu belirtti.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'da takımlarının bu başarılarından dolayı gurur duyduklarını belirterek, eğitime ve spora verecekleri desteğin artarak süreceğini kaydetti. Başkan Akkaya, Akşehir'in hem eğitim alanında hem de bu tür sportif ve kültürel alanlarda birçok şampiyonluklara imza attığını söyleyerek bu tür şampiyonlukların Akşehir için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Başkan Akkaya başarılı takımlar ve idarecileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarete, Okul Müdürü Hatice Yalçın, Müdür Yardımcısı Ömer Koçar, Beden Eğitimi Öğretmeni Cevdet Dural ile Kros Takımı ve Halk Oyunları Ekibinde görev alan öğrenciler katıldı.