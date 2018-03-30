Başkan Toru’dan Mehmetçiğe anne yemeği

BUGÜN NELER OLDU

Jandarma Genel Komutanlığı ve Meram Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan 'Ana Kucağından Peygamber Ocağına Projesi' Çanakkale'de görev yapan askerlere yapılan ikramlarla devam etti. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Kabatepe Jandarma Karakolu'nu ziyaret ederek Bacıyan-ı Meram'da yapılan anne yemeklerini askerlere ikram etti. "Ana Kucağından Peygamber Ocağına" projesi Çanakkale Eceabat'ta bulunan Kabatepe Jandarma Karakolu'nda Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve beraberindeki heyetin ziyareti ile devam etti. Jandarma Genel Komutanlığı ve Meram Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan proje kapsamında ilk olarak Şırnak'ta vatan savunmasını sürdüren Mehmetçiğe, Bacıyan-ı Meram Kadın Girişimci Kooperatifi'nde hazırlanan anne yemeklerinin ulaştırılmasıyla gerçekleştirilmişti.kapsamında Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Çanakkale'de vatani görevini yerine getiren askerleri de anne yemeği ile buluşturdu. Meram Belediyesi bünyesinde bulunan Bacıyan-ı Meram Kadın Girişimci Kooperatifi'ndeki kadınlar, özenle ve anne şefkatiyle hazırladıkları su böreği, sarma, dolma, içli köfte, baklava, turşu gibi yiyecekleri Çanakkale Zaferi'nin 103. Yıldönümünde Çanakkale'deki ana kuzusu Mehmetçiklere gönderdi. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, karavanadaki yemekleri askerlere kendisi ikram ederken anne yemeklerini özlediklerini belirten Mehmetçikler Başkan Toru'ya teşekkür ettiler. Yapılan projenin çok özel ve güzel olduğunu belirten Alay Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, "Ordumuzun arkasında bu millet oldukça ve bu milletin dualarını aldıkça yürür gider, önünde kimse duramaz" dedi.Belediye Başkanı Fatma Toru ise, Çanakkale'de Mehmetçiklerle bir arada olmanın onur ve gurur olduğunu dile getirirken "Aralık ayında Ana Kucağından Peygamber Ocağına diyerek başladığımız proje yılsonuna kadar devam edecek. Bu kapsamda bugün sizlerle beraber olmak bizlere keyif verdi. Hepinizle gurur duyuyoruz. Devletimizin ve milletimizi bekası için bizler rahat yaşarken sizler bizim adımıza nöbet tutuyorsunuz. Her daim dualarımız sizlerle. Rabbim şanlı ordumuzu korusun" diye konuştu. Başkan Toru askerlere yine Bacıyan-ı Meram'da hazırlanan havlu takımlarını hediye ederken, hep beraber hatıra fotoğrafı çektirildi.