Beyşehir’de ‘Kadının Siyasetteki Yeri’ konferans

Beyşehir Belediyesi tarafından Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen konferansta kadının siyasetteki yeri ele alındı. Konferanstan önce selamlama konuşması yapan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, "Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Aynı zamanda başarılı kadının arkasında da anne vardır. Bu münasebetle biz '2023'e Giderken Kadının Siyasetteki Yeri' adlı konferansı organize ettik. Ve bu programa 3 başarılı kadını davet ettik. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi. 'ZOR OLAN KÖPRÜ KURMAKTIR'
Ülkemizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadınların siyasetteki yerinin daha da arttığına dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Her ne kadar genel yönetimlerde kadınlar etkin olsa da yerel siyasette kadınların bir aktör olarak ortaya çıkması çok daha yenidir. Dolayısıyla misyonumuz oldukça büyük. Yerel yönetimler; hizmet alanının yarısını kadınlar oluşturduğu için oldukça önemlidir. Sadece yol, asfalt, park yapmak yeterli olmuyor. İnsana dokunmak gerekiyor ve insanla aranızda köprüler kurmak gerekiyor. Esasen duvar örmek ve duvarcı ustası olmak çok daha kolay. Zor olan köprüler inşa edebilmek, gönüller arasında köprüyü kurabilmektir" diye konuştu. Hüyük ilçesinin İmrenler Mahalle Muhtarı Fadime Açıkbaş ise, "Sağ olsunlar bizi anlayışla karşılayan başkanlarımız var. Onlar bizi destekledikten sonra biz hiçbir zorluk ve engel tanımıyoruz. Ben Hüyük'ün mahalle muhtarıyım ama gittiğim hiçbir yerden de geri çevrilmedim. Bizim herhangi bir sorunumuz yok. Bunun nedeni de Cumhurbaşkanımızın kadına vermiş olduğu değerdir. Kadının siyasetteki yeri noktasında geçmişle bugün kıyaslarsak uçurumlar olduğunun farkındayız" dedi. 'SİYASET GÖNÜL İŞİ, SEVGİ İŞİ'
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı 24. Dönem
AK Parti Konya
Milletvekili
Gülay Samancı da, kadının
siyasette yaşadığı zorluklara
işaret ederek şunları
söyledi: "Milletvekili seçildiğimde
oğlum 2 yaşındaydı.
Meclis'te çalıştığımız o
yoğun dönemde çocuğumu
24 saatte bir saat gördüğümüz
zamanlar oldu. Ama
arkadaşlar bu işi severseniz
yorgunluk hissetmezsiniz.
Çünkü bu iş gönül işi,
sevgi işi. Gözlerinizin içine
baktığımızda samimiyetinizi
gördüğümüzde bizim için
en büyük mutluluk orası"
dedi.