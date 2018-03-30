Beyşehir’e dev açık otopark alanı

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Murat Özaltun, ilçeye kazandırılan Kültür ve Yaşam Merkezi'nin ardından çevresinde ihtiyacı hissedilen otopark için yeni bir düzenleme çalışması başlattıklarını söyledi. Özaltun, Kültür ve Yaşam Merkezi'nin hizmete girmesinin ardından artan sosyal etkinlik ve faaliyetler ile birlikte bina çevresinde yaşanan otopark sorununun kalıcı olarak giderilmesine yönelik olarak gerekli adımı attıklarını söyledi. Kültür ve Yaşam Merkezi'nin yanında yer alan Beyşehir Belediyesi'ne ait boş alanı otopark ihtiyacı konusunda değerlendirdiklerini belirten Özaltun, "14 bin metrekarelik bir alana sahibiz. Bugüne kadar atıl vaziyette duruyordu. Şimdi değerlendiriyoruz. Otopark sahası oluşturmak için çalışmalara başlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla ilçemiz merkezine yeni ve dev bir açık otopark alanı kazandıracağız" dedi.