Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Konya Bölge Haberleri > Boşanma aşamasındaki kız kardeşinin sevgilisini öldürdü

Boşanma aşamasındaki kız kardeşinin sevgilisini öldürdü

'da Mehmet Emin K. (25), eşinden boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşayan kız kardeşi Fazilet Ç.'nin (24), sevgilisi Adnan Dağ'ı( 36), bıçaklayarak öldürdü.

DHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 11:28 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 11:30
Boşanma aşamasındaki kız kardeşinin sevgilisini öldürdü

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi 1553 Sokak'ta meydana geldi. Boşanma aşamasında olan ve ailesiyle birlikte yaşayan Fazilet Ç., iddiaya göre evlerinin önünde sevgilisi Adnan Dağ ile konuştuğu sırada yanlarına ağabeyi Mehmet Emin K. geldi. Mehmet Emin K., belirlenemeyen nedenle Adnan Dağ ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Emin K., Adnan Dağ'a bıçakla saldırdı.

Göğsünden yaralanan Adnan Dağ, ambulansla kaldırıldığı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan Mehmet Emin K. da polis tarafından kısa sürede yakalandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Boşanma aşamasındaki kız kardeşinin sevgilisini öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN